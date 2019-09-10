"Не повод прятать!" В ПАСЕ ополчились на Россию из-за Цемаха

Россия должна предоставить доступ нидерландским следователям в расследовании дела о Владимире Цемахе, которого подозревают в сбитии малайзийского "Боинга" рейса МН17.

Об этом заявили в Парламентской ассамблее Совета Европы. Отмечается, что так как Россия является ее членом, юридически она обязана бороться с безнаказанностью.

В частности, глава комитета ПАСЕ по правосудию и правам человека Турхильдур Сунны Эварсдоттир подчеркнула: тот факт, что Цемах теперь в России, это еще не повод прятать его от следователей.

Владимир Цемах "24"

Она подчеркнула, что он все равно должен оставаться в доступности властей Нидерландов, которые расследует дело.

"Хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности", – сказала Турхильдур.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.

Напомним, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.

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