"Не повод прятать!" В ПАСЕ ополчились на Россию из-за Цемаха

Россия должна предоставить доступ нидерландским следователям в расследовании дела о Владимире Цемахе, которого подозревают в сбитии малайзийского "Боинга" рейса МН17.
Об этом заявили в Парламентской ассамблее Совета Европы. Отмечается, что так как Россия является ее членом, юридически она обязана бороться с безнаказанностью.
В частности, глава комитета ПАСЕ по правосудию и правам человека Турхильдур Сунны Эварсдоттир подчеркнула: тот факт, что Цемах теперь в России, это еще не повод прятать его от следователей.
Владимир Цемах
"24"
Она подчеркнула, что он все равно должен оставаться в доступности властей Нидерландов, которые расследует дело.
"Хотела бы добавить, что в начале октября комитет, который я возглавляю, назначит докладчика, в полномочия которого будет входить оценка прогресса, достигнутого в расследовании этой трагедии и привлечения виновных к ответственности", – сказала Турхильдур.
Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября Киевский апелляционный суд решил освободить из-под стражи фигуранта по делу сбитого MH17 Владимира Цемаха.
Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что перед выдачей Цемаха России его допросили следователи из Нидерландов.
Напомним, что 7 сентября Россия и Украина провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35.
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