"Не помнит": секс-скандал с вице-президентом США получил продолжение

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отрицает обвинения в сексуальных домогательствах экс-члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.

Как сообщил официальный представитель Байдена, ни политик, ни его помощники не помнят поцелуя, вокруг которого разгорелся скандал.

В публикации журнала New York утверждалось, что в 2014 году в Лас-Вегасе Флорес и Байден перед митингом вместе ожидали выхода на сцену.

По утверждению Флорес, вице-президент США неожиданно подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок, передает ТАСС. Он также наклонился и понюхал ее волосы

Флорес назвала данную ситуацию нелепой и отметила, что в тот момент "ощутила неловкость, отвращение и смущение".

В то же время она признала, что со стороны Байдена не было каких-либо насильственных действий, однако он повел себя "неуважительно и в уничижительной манере" по отношению к ней.

Люси Флорес и Джозеф Байден

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару нарвался на гнев интернет-пользователей, спросив у подписчиков в соцсети, что такое "золотой дождь". Многие юзеры обвинили его в разжигании ненависти и даже потребовали импичмента.

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