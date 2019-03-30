|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

"Не помнит": секс-скандал с вице-президентом США получил продолжение

955Читать материал на украинском

Бывший вице-президент США Джозеф Байден отрицает обвинения в сексуальных домогательствах экс-члена Ассамблеи штата Невада Люси Флорес.

Как сообщил официальный представитель Байдена, ни политик, ни его помощники не помнят поцелуя, вокруг которого разгорелся скандал.

В публикации журнала New York утверждалось, что в 2014 году в Лас-Вегасе Флорес и Байден перед митингом вместе ожидали выхода на сцену.

Новости
"Стучал, звал в номер": Кобзон оказался в центре секс-скандала

По утверждению Флорес, вице-президент США неожиданно подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок, передает ТАСС. Он также наклонился и понюхал ее волосы

Флорес назвала данную ситуацию нелепой и отметила, что в тот момент "ощутила неловкость, отвращение и смущение".

В то же время она признала, что со стороны Байдена не было каких-либо насильственных действий, однако он повел себя "неуважительно и в уничижительной манере" по отношению к ней.

Люси Флорес и Джозеф Байден

Люси Флорес и Джозеф Байден

Как писал OBOZREVATEL, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару нарвался на гнев интернет-пользователей, спросив у подписчиков в соцсети, что такое "золотой дождь". Многие юзеры обвинили его в разжигании ненависти и даже потребовали импичмента.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Персона
Джо Байден
Место
США
Теги
секс скандалполитика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Это конечно секс скандал! Люси, ты просто дура!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения