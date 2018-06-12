Принятие декларации о суверенитете. Ещё не привычные трёхцветные флажки в зале съезда, голосуют люди разных политических взглядов, но ощущается атмосфера общей приподнятости. Принят документ, который провозглашает Россию полноценным и самостоятельным государством. Декларация объединила россиян, если не в уверенности, то в ожиданиях, что уж теперь то жизнь несомненно будет улучшаться!

Не особо спорили на тему "куда идти России". С разными оттенками, но все признавали, что Россия будет развитой демократической европейской страной. Никто не заикался даже о желании приладиться под бочком у Китая. Да и о самобытности, духовности, "русском мире" тоже громко не разглагольствовали. В вопросе "что строить" был относительный консенсус и страсти кипели вокруг "как строить".

Почему же последние годы нет общей радости? Торжественность присутствует, всё украшено, но как то казённо, натужно получается.

А пропала общая вера в "завтра будет лучше чем вчера". Некоторые ещё по инерции верят, но у очень многих тревожно на душе от ожиданий.

Да и сам образ этого "завтра" полярно разный у людей. Одни по-прежнему видят европейскую страну, другие претендуют на свой, особый путь, на собственную цивилизацию.

Общество снова озаботилось вопросом "что строить". Большинство, ведомое властью, увидело вдруг в прошлом такие мощные и славные основы, что становиться одной из европейских стран сочло мелковатым...

Вот и не получается общего праздника, потому что о разных Россиях мечтаем и к разным Россиям стремимся.