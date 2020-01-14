"Не подорвет заслуги КСИР!" Иранский генерал сделал циничное заявление о сбитом самолете МАУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави заявил, что человеческая ошибка, из-за которой ими был сбит украинский самолет МАУ под Тегераном, не подорвет достижений Корпуса стражей исламской революции.

Такое заявление он сделал на местной церемонии, выразив соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе, передает Mehr.

"Трагический инцидент, унесший жизни ряда наших людей, сильно опечалил сердца защитников безопасности страны в Вооруженных силах", – сказал Мусави.

Абдулрахим Мусави сделал циничное заявление о сбитом самолете МАУ

Он подчеркнул, что "с учетом благородного народа страны и скорбящих семей погибших, человеческий фактор никогда не подорвет достоинство и выдающиеся достижения Корпуса стражей исламской революции (КСИР)".

Напомним, ранее парламент Ирана заступился за Корпус стражей исламской революции, который взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ.

Отметим, что 14 января в Иране арестовали несколько человек, которых подозревают в причастности к крушению украинского самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

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