"Не подадут руки России": Макрон задумал привлечь еще одну страну к "нормандскому формату"

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу, чтобы привлечь ее к разрешению ситуации на Донбассе в "нормандском формате".

Лидер французов пробудет в Польше 3-4 февраля, передает "Укринформ".

Также, помимо вопроса Украины, Макрон объяснит полякам позицию Франции в ключевых для Европы делам, таких как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО.

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польская сторона не сторонник улучшений отношений с Россией и не намерена войти в "нормандский формат" переговоров.

"Мы (Польша – Ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", – сообщил дипломат, передает Wnp.pl.

Также Чапутович добавил, что Польша будет и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Мы хотели бы, чтобы Украина достигла своей цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", – сообщил глава МИД.

Эммануэль Макрон

При этом эксперт, преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий полагает, что вряд ли приглашение Польши к переговорам перед "нормандским форматом" как-то повлияет на улучшение отношений между Польшей и Россией, которые сейчас довольно напряженные.

"Не думаю, что это как-то фундаментально повлияет на позицию Польши относительно России, и Макрон, наверное, это осознает ... Польские власти в обмен на улыбку и французское рукопожатие не подадут руки России", – сообщил он.

Ожидается, что во время визита будет подписано стратегическую программу сотрудничества Польши с Францией на ближайшие четыре года и декларацию о сотрудничестве с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!