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3 февраля • обновлено в 11:35
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"Не подадут руки России": Макрон задумал привлечь еще одну страну к "нормандскому формату"

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Польшу, чтобы привлечь ее к разрешению ситуации на Донбассе в "нормандском формате".

Лидер французов пробудет в Польше 3-4 февраля, передает "Укринформ".

Также, помимо вопроса Украины, Макрон объяснит полякам позицию Франции в ключевых для Европы делам, таких как расширение ЕС, отношений с Россией и НАТО.

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Ожидания от нормандского формата в очередной раз оказались напрасными: военный эксперт

Ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польская сторона не сторонник улучшений отношений с Россией и не намерена войти в "нормандский формат" переговоров.

"Мы (Польша – Ред.) считаем, что Россия должна вернуться на путь соблюдения норм международного права. Мы критически настроены к политике, которая предусматривает возобновление сотрудничества с Россией без выполнения этого условия", – сообщил дипломат, передает Wnp.pl.

Также Чапутович добавил, что Польша будет и в дальнейшем поддерживать Украину.

"Мы хотели бы, чтобы Украина достигла своей цели: мир, суверенитет, территориальная целостность, и мы ее и в дальнейшем будем поддерживать", – сообщил глава МИД.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон

При этом эксперт, преподаватель Варшавского университета Анджей Шептицкий полагает, что вряд ли приглашение Польши к переговорам перед "нормандским форматом" как-то повлияет на улучшение отношений между Польшей и Россией, которые сейчас довольно напряженные.

"Не думаю, что это как-то фундаментально повлияет на позицию Польши относительно России, и Макрон, наверное, это осознает ... Польские власти в обмен на улыбку и французское рукопожатие не подадут руки России", – сообщил он.

Ожидается, что во время визита будет подписано стратегическую программу сотрудничества Польши с Францией на ближайшие четыре года и декларацию о сотрудничестве с ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон провели переговоры по Украине.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Эммануэль Макрон
Место
Польша
Теги
Донбасс нормандский формат
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bregovich mark
bregovich mark
Как бы этому геронтофилу в Польше не поплохело!
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Николаев Олег
Николаев Олег
Ещё надо Данию и Португалию.
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Николаев Олег, еще Зимбабве и Эфиопия,чтобы вместе с укрожопыми скакали
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Wick John
Wick John
*надо
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
очень смешно))
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