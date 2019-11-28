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29 ноября • обновлено в 11:28
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Не передумал: Путин перешел к новому плану захвата Беларуси

6.6т
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Россия перешла к плану "Б" по захвату Беларуси, поскольку "интеграция" с наскока президенту РФ Владимиру Путину не удалась.

Такое мнение выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич "Фактам". По его словам, отказываться от своей цели Москва не планирует.

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Сохранить Беларусь на данному этапе удалось президенту Александру Лукашенко. Теперь же Путин перешел к более длительной стратегии. Сейчас обсуждается экономическое сближение стран.

"В частности, речь идет о создании условий для инвесторов. Но такие вещи, как сближение налогового законодательства, сближение Хозяйственных кодексов — они, скорее всего, погрязнут в очень долгих обсуждениях", – объяснил Тышкевич.

"Это нормальные качели: что-то у них получилось, что-то не получилось. Теперь россияне проанализируют результаты и будут пытаться действовать дальше", – добавил эксперт.

Путин перешел к новому плану захвата Беларуси

Путин перешел к новому плану захвата Беларуси

РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина.

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Автор
Екатерина Луговская
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
отличная должность - "аналитик Украинского института будущего"! так как будущего нет, можно нести любую чушь и все прокатит! ))))))))))))
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
"аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич "!!!!!!!!)))))))) Плять этож сюрреализм какой то)))))))))))
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