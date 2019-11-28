Не передумал: Путин перешел к новому плану захвата Беларуси

Россия перешла к плану "Б" по захвату Беларуси, поскольку "интеграция" с наскока президенту РФ Владимиру Путину не удалась.

Такое мнение выразил аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич "Фактам". По его словам, отказываться от своей цели Москва не планирует.

Сохранить Беларусь на данному этапе удалось президенту Александру Лукашенко. Теперь же Путин перешел к более длительной стратегии. Сейчас обсуждается экономическое сближение стран.

"В частности, речь идет о создании условий для инвесторов. Но такие вещи, как сближение налогового законодательства, сближение Хозяйственных кодексов — они, скорее всего, погрязнут в очень долгих обсуждениях", – объяснил Тышкевич.

"Это нормальные качели: что-то у них получилось, что-то не получилось. Теперь россияне проанализируют результаты и будут пытаться действовать дальше", – добавил эксперт.

Путин перешел к новому плану захвата Беларуси РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина.

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