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''Не ожидал, но ладно'': в ООН высмеяли хвастливую речь Трампа. Видеофакт

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Слова главы Белого дома Дональда Трампа о достижениях США с начала его президентства были встречены смехом участниками 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер заявил, что "меньше чем за два года он достиг больших результатов, чем его предшественники на посту президента за аналогичный период времени", чем вызвал веселье в зале.

"Не ожидал такой реакции, но ладно", — признался в ходе своей речи Трамп.

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Тем не менее, он продолжил доклад о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах США.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко выступил в ООН с мощным призывом по Донбассу.

Персона
Дональд Трамп
Место
СШАНью-Йорк
Объект
ООН
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