''Не ожидал, но ладно'': в ООН высмеяли хвастливую речь Трампа. Видеофакт

Слова главы Белого дома Дональда Трампа о достижениях США с начала его президентства были встречены смехом участниками 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер заявил, что "меньше чем за два года он достиг больших результатов, чем его предшественники на посту президента за аналогичный период времени", чем вызвал веселье в зале.

"Не ожидал такой реакции, но ладно", — признался в ходе своей речи Трамп.

Тем не менее, он продолжил доклад о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах США.

Трамп, выступая в ООН, решил похвалить себя (как это часто бывает) и напомнить о достижениях на посту главы государства… Но такой реакции на свое выступление президент США явно не ожидал pic.twitter.com/E5DMAcXMk1 — DW на русском (@dw_russian) 26 сентября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Петр Порошенко выступил в ООН с мощным призывом по Донбассу.