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''Не от большого ума'': Горбачев резко ответил на решение США по ракетному договору

4.7тЧитать материал на украинском

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который подписал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) назвал решение Вашингтона о выходе ошибкой.

По его словам, такими соглашениями надо дорожить, а администрация американского лидера Дональда Трампа таким образом "подорвет усилия, которые были приложены", передает "Интерфакс".

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума. Отказ от РСМД - это ошибка", – сказал Горбачев.

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По его словам, достигнутые соглашения необходимо сохранять, потому что в них предусматривается контроль.

"Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название "стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении", - добавил экс-президент СССР.

Он также поддержал президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Россия в случае ядерной угрозы нанесет ответный удар, граждане страны "попадут в рай, а остальные сдохнут".

"Я полностью согласен с ним, он призывает к выполнению подписанных договоров. Выступление президента России очень поучительно", - сказал он, добавив, что соглашения и ограничения ядерного оружия надо сохранять для жизни на Земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

В свою очередь Германия осудила решение США, назвав шаг американского президента Дональда Трампа "пагубным".

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Тема
Холодная война между Западом и Россией
Персоны
Михаил ГорбачевВладимир Путин
Место
Россия
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Michael Kuksov
Michael Kuksov
В штатах возрождается идея подорвать экономику РФ гонкой вооружения. Н Путин заявил ЖЁСТКО: гонки не будет! У них есть планы, и они будут им следовать. Это во-первых. И во-вторых, как бы свидомые не мечтали США НИКОГДА не будут воевать с Россией. Согласно их доктрины, они могут начать военные действия при 10-ти кратном превосходстве! Но и это только на бумаге! Против Вьетнама штаты имели неисчислимое превосходство!!! И результат известен: Полный провал военной операции, 60 тыс убитых американцев, 4 тыс. единиц наземного вооружения и 5 тыс. вертолётов. Вояки из них - никакие!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Michael Kuksov, кацап, готов в "рай"? тебя уже ждуть... https://www.facebook.com/photo.php?fbid=126218048356475&set=gm.870909606631679&type=3&theater
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Michael Kuksov, конечно гонки не будет, у кацапни ж бабла просто нет...а на счет "плана путена", то у сересере тоже был "план"...а где сейчас сересере, а куксоид? то-то! а кацапня-сразу в "рай"!
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
горбатый, не сцы, рашку тоже развалят, как и саветский саюз, может даже еще при тебе живом!
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Почуял "меченый" запах гари и смело критикует президента USA(прямо как в старом сов.анекдоте) .А ввх своего слабо наставить на путь .
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