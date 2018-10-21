''Не от большого ума'': Горбачев резко ответил на решение США по ракетному договору

Экс-президент СССР Михаил Горбачев, который подписал с бывшим президентом США Рональдом Рейганом в 1987 году Договор о сокращении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) назвал решение Вашингтона о выходе ошибкой.

По его словам, такими соглашениями надо дорожить, а администрация американского лидера Дональда Трампа таким образом "подорвет усилия, которые были приложены", передает "Интерфакс".

"Разрывать старые соглашения по разоружению ни в коем случае нельзя. Неужели трудно понять, что отказ от этих соглашений, как говорят в народе, не от большого ума. Отказ от РСМД - это ошибка", – сказал Горбачев.

По его словам, достигнутые соглашения необходимо сохранять, потому что в них предусматривается контроль.

"Если они не знают, что надо делать, я могу им подсказать. Надо отказаться от болезни, которая носит название "стремление к невыполнению подписанных договоров и соглашений о ядерном разоружении", - добавил экс-президент СССР.

Он также поддержал президента РФ Владимира Путина, который сказал, что Россия в случае ядерной угрозы нанесет ответный удар, граждане страны "попадут в рай, а остальные сдохнут".

"Я полностью согласен с ним, он призывает к выполнению подписанных договоров. Выступление президента России очень поучительно", - сказал он, добавив, что соглашения и ограничения ядерного оружия надо сохранять для жизни на Земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 октября Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон выйдет из РСМД, так как Россия продолжает производить и принимать на вооружение запрещенные крылатые ракеты. В свою очередь в России заявили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон поддержал намерения президента США, подчеркнув, что Москва сделала договор "посмешищем".

Позже США заявили, что могут разорвать еще один стратегический договор о ядерном оружии с Россией. По словам высокопоставленного чиновника Белого дома, речь идет о СНВ-III, который ограничивает стратегические наступательные вооружения.

В свою очередь Германия осудила решение США, назвав шаг американского президента Дональда Трампа "пагубным".