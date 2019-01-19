''Не обляпайтесь!'' В сети засветили военную колонну РФ по дороге в Крым

В сети было опубликовано фото колонны с военной техникой, которая направляется в оккупированную Евпаторию.

Снимок выставил блогер "Крымский бандеровец" в своем Twitter. "Крым. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" прошли в сторону бывшего детского курорта", – прокомментировал он.

Пользователи тут же с иронией отреагировали на это известие.

"Крымский бандеровец" в Twitter

"Не обляпайтесь!", "Вот вам и счастливое будущее!" – пишут они в комментариях.

Крым. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" прошли в сторону бывшего детского курорта pic.twitter.com/fAgrMs0Jdo — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 18 января 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" с радиусом действия до 500 км на расстоянии примерно 430 км от границы Украины.

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