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''Не обляпайтесь!'' В сети засветили военную колонну РФ по дороге в Крым

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В сети было опубликовано фото колонны с военной техникой, которая направляется в оккупированную Евпаторию.

Снимок выставил блогер "Крымский бандеровец" в своем Twitter. "Крым. Трасса Симферополь-Евпатория. Ракетные комплексы "Бал" прошли в сторону бывшего детского курорта", – прокомментировал он.

Пользователи тут же с иронией отреагировали на это известие.

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''Не обляпайтесь!'' В сети засветили военную колонну РФ по дороге в Крым

"Крымский бандеровец" в Twitter

"Не обляпайтесь!", "Вот вам и счастливое будущее!" – пишут они в комментариях.

''Не обляпайтесь!'' В сети засветили военную колонну РФ по дороге в Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россия развернула ракеты и пусковые установки "Искандер" с радиусом действия до 500 км на расстоянии примерно 430 км от границы Украины.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Завтра День Республики Крым. Техника будет показана на праздничной выставке. Мы довольны что находимся под защитой надежного оружия!
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