"Не нужно бояться!" Медведев высказался о союзном государстве с Беларусью

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Беларуси не стоит боятся союзного государства с Россией.

Такое заявление он сделал в ежегодном итоговом интервью российским телеканалам. Медведев отметил, что союзное государство России и Белоруссии якобы является "большой ценностью, уровень интеграции очень высокий".

Он призвал сохранить интеграцию двух стран и найти решение по всем проблемным вопросам.

Дмитрий Медведев высказался о союзном государстве с Беларусью

"Любая интеграция частично сокращает суверенитет, этого не нужно бояться", – сказал премьер.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не подпишет документы об интеграции с Россией, которые могут принести вред стране. Ранее он уже выражал сомнения относительно целесообразности интеграции из-за якобы постоянно меняющихся условий соглашения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Лукашенко раскритиковал альянс с Россией, пожаловавшись на постоянные требования главы РФ Владимира Путина. При этом он употребил довольно резкое высказывание об экономическом союзе между странами.

Также Лукашенко публично упрекнул Россию в нежелании помочь с обеспечением армии современным оружием, несмотря на то, что республика продолжает осуществлять функции защиты РФ на западной границе.

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