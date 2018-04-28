Не "Новичок": российский химик признался, чем на самом деле отравили Скрипалей

Экс-шпиона России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили вовсе не веществом "Новичок". Это был другой яд, также разработанный в России.

С таким заявленим выступил ученый, которого в РФ называют создателем "Новичка", Владимир Углев, сообщает "Коммерсант".

"Я 15 лет проработал под руководством Петра Петровича Кирпичева, который является основным, главным и первым разработчиком всей этой системы, начиная с А-230 в 1972 году и кончая А-242. Говорят о веществе "Новичок", но Лавров совершенно прав, когда говорит, что не было такого вещества. Были вещества А-230, А-234, А-232, А-242 — все. Не было никакой бинарной системы", - заверил он.

По словам Углева, он проанализировал все признаки и сделал вывод, что в Солсбери использовали именно яд А-234.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Владимир Углев заявил, что придерживается стороны Великобритании в расследовании отравления экс-шпиона Сергей Скрипаля и его дочери.