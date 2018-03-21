"Не настроен праздновать": Туск объяснил, почему не поздравил Путина

Глава Европейского совета Дональд Туск отказался поздравлять Владимира Путина с победой на президентских выборах в России.
Политик пояснил этот шаг инцидентом с отравлением РФ шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании, передает Reuters.
"После нападения в Солсбери я не настроен праздновать повторное назначение президента Путина", - сказал Туск.
Напомним, накануне четыре страны совместно обвинили Россию в совершении покушения на убийство шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за отравление Скрипаля.
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