Не наша работа: НАТО отказало Израилю в защите от Ирана

Североатлантический альянс не будет поддерживать Израиль в его возможной войне с Ираном.
Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel, передает "РИА Новости".
Он напомнил, что Израиль не является членом НАТО и Альянс не может дать полных гарантий безопасности. Кроме того, организация не вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке.
"Это не наша работа", — подчеркнул Столтенберг.
По его словам, в НАТО существуют разногласия по вопросу ядерной сделки с Ираном. Однако все члены обеспокоены ядерной программой Ирана и поддержкой Тегераном террористических групп.
Как сообщал OBOZREVATEL, операция по захвату полного архива секретного ядерного проекта "Амад" (Amad) Ирана стала для израильской разведки беспрецедентной. Мосад сумел заполучить 100 тыс. документов весом в полтонны.
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