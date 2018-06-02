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Не наша работа: НАТО отказало Израилю в защите от Ирана

1.9тЧитать новость на украинском

Североатлантический альянс не будет поддерживать Израиль в его возможной войне с Ираном.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel, передает "РИА Новости".

Он напомнил, что Израиль не является членом НАТО и Альянс не может дать полных гарантий безопасности. Кроме того, организация не вмешивается в конфликт на Ближнем Востоке.

"Это не наша работа", — подчеркнул Столтенберг.

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По его словам, в НАТО существуют разногласия по вопросу ядерной сделки с Ираном. Однако все члены обеспокоены ядерной программой Ирана и поддержкой Тегераном террористических групп.

Как сообщал OBOZREVATEL, операция по захвату полного архива секретного ядерного проекта "Амад" (Amad) Ирана стала для израильской разведки беспрецедентной. Мосад сумел заполучить 100 тыс. документов весом в полтонны.

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Тема
Конфликт Ирана и Саудовской Аравии
Персона
Йенс Столтенберг
Место
Израиль
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