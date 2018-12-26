''Не наливают'': в сети высмеяли мрачного Путина с ракетами

Президент России Владимир Путин во время объявления о появлении у российских войск гиперзвуковых ракетных комплексов выглядел недовольным.

На это обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, объяснив такое настроение российского лидера.

"Путин сегодня хвастался новыми гиперзвуковыми ракетными комплексами. Судя по мрачной физиономии, Путину не позволяют пить до записи приветствия, чтобы свежезакаченный силикон не поплыл. А за компанию не наливают и Медведеву (премьер-министр РФ. – Ред.) – он как поморщился, бедный", – написал Голобуцкий.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев скриншот

Так, президент РФ во время отчета Минобороны об испытаниях ракетного комплекса "Авангард" похвастался неуязвимостью перед средствами противника.

"Будет развернут первый полк. Это большое событие и в жизни Вооруженных сил и в жизни страны. У России появился новый вид стратегического оружия", – похвастался он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря Минобороны РФ отчиталось об удачном пуске комплекса "Авангард" в Камчатском крае.

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