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''Не наливают'': в сети высмеяли мрачного Путина с ракетами

1.6тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин во время объявления о появлении у российских войск гиперзвуковых ракетных комплексов выглядел недовольным.

На это обратил внимание украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале, объяснив такое настроение российского лидера.

"Путин сегодня хвастался новыми гиперзвуковыми ракетными комплексами. Судя по мрачной физиономии, Путину не позволяют пить до записи приветствия, чтобы свежезакаченный силикон не поплыл. А за компанию не наливают и Медведеву (премьер-министр РФ. – Ред.) – он как поморщился, бедный", – написал Голобуцкий.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев

скриншот

Так, президент РФ во время отчета Минобороны об испытаниях ракетного комплекса "Авангард" похвастался неуязвимостью перед средствами противника.

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"Будет развернут первый полк. Это большое событие и в жизни Вооруженных сил и в жизни страны. У России появился новый вид стратегического оружия", – похвастался он.

''Не наливают'': в сети высмеяли мрачного Путина с ракетами

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря Минобороны РФ отчиталось об удачном пуске комплекса "Авангард" в Камчатском крае.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Владимир ПутинДмитрий МедведевАлексей Голобуцкий
Место
Россия
Тег
Новости России
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