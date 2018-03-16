То, что у Путина падает рейтинг – мне кажется научным фактом. Даже прокремлевские службы фиксируют падение рейтинга на 10-12%. Правда, в крупных городах, а потом оправдывались, что их неправильно поняли. Другие более серьезные социологические службы в частных беседах говорят, что да, рейтинг Путина действительно падает. И объяснение, что для подъема рейтинга в Кремле решили отравить Скрипаля… Из-за этого рейтинг не поднимется. Наоборот.

Рейтинг падает потому, что в общественном мнении России происходят качественные изменения. Последние три года люди ходили на цыпочках, были восторженными, что Крымнаш, мы подымаемся с колен, мы всех построили, все нас слушаются, мы сделали американского президента, мы всех победили в Сирии и вообще Путин - жутко крутой. И это людям очень нравилось. Но раньше или позже это надоедает. Люди устают от этих разговоров про патриотизм и начинают спрашивать: раз мы стали такими могучими, мы всех послали, не подчиняемся проклятым пиндосам, следовательно, мы должны быть богаче. А все же наоборот. Потому что за тот самый Крым из бюджета приходится платить 90 мрдл рублей, что равно полутора миллиардам долларов. Ежегодно. Это значит, что денег не хватает. Цены растут, а зарплаты нет. И это раздражает.

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Путин и его политика переходят из небесной сферы, где он подобно орлу парит в вышине, защищая Родину от агрессора – в скучную хозяйственную тематику. Для него это гибель. Поэтому конечно было бы правильно совершить еще какой-то подвиг. Что-то еще захватить, оккупировать. Но эта тема исчерпалась. Война в Сирии непопулярна, люди не понимают, зачем и почему там наши. Кого еще можно захватить? Лукашенко что ли? Все к этому готовы, никто этого не признает. Все это лишние издержки. Поэтому путинский рейтинг начинает опускаться.

Отравить Скрипаля – это не подвиг. И не победа. Многие скажут, а зачем мы еще с Англией поссорились? Еще какие-то санкции будут? Занялись бы внутренними делами. Вот откусили Крым, но давайте теперь его хоть переварим. Примерно такая позиция начинает доминировать.

Проблема со Скрипалем заключается в другом: не надо переоценивать всемогущество Путина. Не все наверху делается с его разрешения. Есть такие люди, как генералы ФСБ, которые могли сделать этот шаг для того, чтобы закрыть Путину путь назад. Вокруг него много людей, которые говорят, что борьбу с Западом нужно заканчивать, нам нужны деньги, инвестиции, технологии. И Путин как умный человек это понимает.

Но силовики из его окружения также понимают, что если двинуться по этому пути, это будет уже не Путин, а почти что Ельцин. Поэтому я вполне допускаю, что Скрипаля отравили фсбшники, чтобы отрезать Путину путь на Запад. Вот теперь он окончательный изгой и полностью находится в их руках. Таким вот достаточно демонстративным методом они уничтожили Путина. Ведь трудно было надеется, что не найдут следов отравления или не поймут, откуда взялся яд. Теперь Путин, даже если бы и хотел наладить отношения с Западом – не сможет этого сделать.

Что дальше? Как в Союзе – генералы получают допуск к бюджету, а Путин будет вынужден раскручивать оборонные программы. Условия Холодной войны для таких генералов – самый благоприятный климат. Тем более Холодная война консолидирует общество, упрощает картинку мира и все деньги идут на оборону. А такие люди при этом чувствуют себя самыми главными в стране и самыми богатыми. Такой вот небольшой шаг в сторону Северной Кореи. Рельсы, на которые стал Владимир Путин, ведут именно туда.