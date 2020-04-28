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28 апреля • обновлено в 09:29
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Не может встать: в КНДР слили новые данные о Ким Чен Ыне

11.6т
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Бывший дипломат Северной Кореи Тхэ Ен Хо заявил, что лидер страны Ким Чен Ын, скорее всего, действительно имеет серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом пишет CNN. Однако его версия отличается от данных американской разведки, которые распространили СМИ.

"Я не совсем уверен, действительно ли он перенес какую-то операцию или что-то еще. Ясно одно – он не может самостоятельно встать или нормально ходить", – поделился дипломат.

В КНДР слили новые данные о Ким Чен Ыне

В КНДР слили новые данные о Ким Чен Ыне

YouTube

Тхэ Ен Хо подчеркнул, что северокорейского лидера окружает секретность, и достоверная информация о его здоровье доступна только его жене, сестре или близким помощникам. Дипломат напомнил, что смерть отца Ким Чен Ына — Ким Чен Ира — держалась втайне в течение двух дней.

Напомним, 36-летний Ким Чен Ын не появлялся на публике с 11 апреля. СМИ ранее сообщили о том, что он перенес операцию на сердце, после которой якобы возникли осложнения. Была информация также о смерти диктатора.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что знает о настоящем состояния здоровья лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, однако раскрыть информацию не может.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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