"Не можем закрывать глаза": американский политик жестко высказался о России

Россия не является для США прямым врагом, но Вашингтон не потерпит попытки наступления на демократию и либеральные ценности.

Об этом заявил в эфире ObozTV американский политик-республиканец, бывший конгрессмен Трент Френкс, комментируя отношения между государствами.

"Я бы скорее назвал Россию оппонентом, чем врагом. Существуют определенные идеологические недоразумения и разногласия, но все же Россия не является прямым врагом", - отметил Френкс.

"Мы отдаем отчет, что наша дипломатия всегда была в тени на фоне нашей военной силы. Россия знала, что их военная сила не сравнима с американской. Мы имеем долгую историю переговоров, и я считаю дипломатию одной из альтернатив разрешения потенциальных военных конфликтов", - заявил он.

Как подчеркнул Френкс, для США важно, "чтобы все люди были преданы либеральным ценностям и свободе, как это делает Америка".

"Россия, как и до того Советский Союз, должны понимать - если они являются врагами свободы и либеральных ценностей, мы не можем закрывать глаза на это и не реагировать", - добавил американский политик.

Как сообщал "Обозреватель", 23 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил о начале новой "холодной войны" в мире и добавил, что ситуация осложняется выходом на арену новых игроков.