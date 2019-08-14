"Не можем сотрудничать": Меркель резко выступила против России

До реализации Минских соглашений страны Европейского Союза не могут в полной мере сотрудничать с Российской Федерацией.

Такое заявление сделала в среду, 14 августа, в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой канцлер Германии Ангела Меркель, передает "Интерфакс-Украина".

"Минские договоренности необходимо реализовать... До тех пор, пока они не будут реализованы, возможности для сотрудничества у нас будут совсем не теми, какими мы бы хотели", – сказала она.

Меркель и Науседа

Меркель и Науседа

По словам Меркель, этот вопрос стал одним из главных на переговорах с Науседой.

Напомним, ранее в немецком правительстве выразили готовность активизировать переговоры в "нормандском формате" из-за срыва боевиками перемирия на Донбассе.

Меркель и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 августа президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем на Донбассе и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам. Утром 7 августа он позвонил в Кремль.

Зеленский также поговорил с главой Франции Эммануэлем Макроном. Последний согласился с необходимостью проведения встречи стран "нормандской четверки" на высшем уровне в ближайшее время, которой должна предшествовать встреча официальных представителей всех сторон.

Президент также анонсировал звонок канцлеру Германии Ангеле Меркель из-за срочных переговоров. Поговорить с ней пообещал и Макрон.

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