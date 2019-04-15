"Не можем позволить!" Выяснились новые скандальные факты об Ассанже

Президент Эквадора Ленин Морено обвинил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в том, что тот пытался использовать посольство в Лондоне как "центр для шпионажа".

Такое заявление было сделано в комментарии изданию The Guardian. При этом Морено добавил, что ни одна страна не повлияла на решение о лишении Ассанжа политического убежища.

Президент Эквадора заверил, что получил от Великобритании письменные обязательства, что основные права Ассанжа будут соблюдены и его не отправят в место, где ему может угрожать смертная казнь.

Джулиан Ассанж

"Любая попытка дестабилизировать ситуацию неуместна для Эквадора, потому что мы является суверенным государством и уважаем политику каждой из стран... Мы не можем позволить нашему дому, дому, который открыл свои двери, стать центром шпионажа", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, основателя платформы WikiLeaks задержали после того, как посольство Эквадора в Лондоне, где он жил последние семь лет, перестало предоставлять ему убежище.

Лондонская полиция сообщила, что главы хакерской группы арестовали за нарушения Ассанжем режима освобождения под залог еще в 2012 году. Однако впоследствии Минюст США подтвердил, что предоставил запрос о его экстрадиции в Штаты. Там ему грозит пять лет тюрьмы.

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