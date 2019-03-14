"Не могут найти священников!" Соловьев блеснул диким фейком о ПЦУ

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев озвучил нелепую ложь о том, что в Украине якобы наблюдается острый дефицит священников для автокефальной Православной церкви Украины.

Более того, рупор преступного путинского режима заявил, что ее храмы якобы пустуют без прихожан. Бессмысленным фейком Соловьев решил поделиться в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Соловьев Скриншот видео

"Коррумпировали константинопольского антихриста (Вселенского Патриарха Варфоломея. — Ред.), пообещав ему недвижимость! Мало этого, дошли до того, что не могут найти священнослужителей даже в то, что своровали! Позорище! Священнослужителей, сказали, будем обучать в живом режиме. Это как? Ну как, у них образования нет, но кого-нибудь найдем — будут служить. Захватили здания, а там ни паствы нет, ни священников! Вы не знаете ничего, что у вас происходит в Украине. Спросите у нас — мы расскажем", — едко высказался неадекватный пропагандист.

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