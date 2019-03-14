"Не могут найти священников!" Соловьев блеснул диким фейком о ПЦУ

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев озвучил нелепую ложь о том, что в Украине якобы наблюдается острый дефицит священников для автокефальной Православной церкви Украины.
Более того, рупор преступного путинского режима заявил, что ее храмы якобы пустуют без прихожан. Бессмысленным фейком Соловьев решил поделиться в эфире своей программы на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Соловьев
Скриншот видео
"Коррумпировали константинопольского антихриста (Вселенского Патриарха Варфоломея. — Ред.), пообещав ему недвижимость! Мало этого, дошли до того, что не могут найти священнослужителей даже в то, что своровали! Позорище! Священнослужителей, сказали, будем обучать в живом режиме. Это как? Ну как, у них образования нет, но кого-нибудь найдем — будут служить. Захватили здания, а там ни паствы нет, ни священников! Вы не знаете ничего, что у вас происходит в Украине. Спросите у нас — мы расскажем", — едко высказался неадекватный пропагандист.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. Это было связанно с тем, что документ ПЦУ получила за три дня до заседания иерархов в Константинополе (они собираются 9 числа каждого месяца).
9 января все члены Синода Вселенского Патриархата в Стамбуле подписали Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
3 февраля в ПЦУ состоялась интронизация (торжественное возведение на престол) митрополита Епифания.
По состоянию на 1 марта почти 400 приходов РПЦ в Украине решили перейти в Православную церковь Украины.
Во Львове прихожане храма Сретения Господня проголосовали за переход из Украинской греко-католической церкви в Православную церковь Украины.
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