Не могут найти: появилась новая информация о женихе Юлии Скрипаль

Бойфренда Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом Сергеем Скрипалем отравили в британском Солсбери, не могут найти после того, как он исчез после прилетела в Великобританию.

Как передают "Известия", об этом рассказала двоюродная сестра Юлии Скрипаля Елена в интервью программе на российском телевидении.

"Насколько я знаю, непосредственно сейчас СК (Следственный комитет, - Ред.) занимается этим вопросом, они тоже не могут его найти", - сообщила она.

Скрипаль отметила, что не знакома с этим мужчиной и ничего про него не знает. Однако, по ее словам, "дело шло к свадьбе".

Она добавила, что Юлия Скрипаль направилась в Великобританию, чтобы обсудить с отцом связанные с бракосочетанием вопросы.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что сыщики вычислили гражданского мужа Юлии Скрипаль.