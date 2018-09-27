Существует известный феномен фиксируемый социологами в течение всего постсоветского периода: никакие реально кризисные события или объявленные "факторы риска" не вызывают роста "неуверенности в завтрашнем дне" у россиян.

Ни дефолт, ни глобальный финансовый кризис, ни локальная война, ни санкции, ни негативные экономические прогнозы, ни обрушение жизненно важных секторов экономики (например, жилищного строительства), ни девальвация валюты в два раза, ни любого градуса внешнеполитический конфликт типа "карибский кризис" - ничто из подобного не приводят к увеличению фиксируемой "тревожности". Эти же опросы показывают, что имеется корреляция с тем, что большинство россиян не планирует ничего "долгосрочно". И при этом только 13-15% отвечают, что не испытывают тревоги потому что верят в Бога.

Казалось бы, должна быть корреляция между "тревожностью" (неуверенностью в будущем) и готовностью к протесту. Но ее нет. Она не фиксируется социологически. Поскольку бывают колебания в цифрах готовности участвовать в протестных акциях, но нет колебаний в цифрах "тревожности".

Прикладная и теоретическая социология не могут ответить на вопрос, почему постсоветские россияне не испытывают никакой тревожности, в тех ситуация, когда другие сообщества ее испытывают.