"Не хватает бе-бе-бе!" В Украине указали на лживые приемы России в Гааге

В Международном суде ООН Россия всеми силами старается запутать и исказить дело по иску Украины.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

"РФ пытается манипулировать судом и, вместо вопросов юрисдикции, рассматривать дело по существу на собственных условиях. Как я уже отмечала, это самая большая опасность и ловушка. РФ пытается сказать Суду – забудьте о тысячах страниц доказательств, посмотрите только на несколько фактов, отобранных Россией", – отметила она.

Зеркаль рассказала: по мнению России, Суд не имеет юрисдикции рассматривать заявления Украины об агрессии, неправомерной оккупации, откровенных нарушениях Устава ООН, а потому Украина стремится обойти эти ограничения юрисдикции и искусственно втиснуть упомянутые нарушения в юрисдикцию двух конвенций.

Кроме того, Кремль полагает, что нет никаких нарушений, о которых заявляет Украина, не существует никакого терроризма, его финансирования, никаких преследований.

"Это самая опасная часть. С одной стороны, Россия пытается извратить всю доказательную базу. Как в советской эстрадной репризе: "Здесь играем, здесь не играем, здесь пятно – рыбу заворачивали". С другой – пытается буквально изменить тексты конвенций, требуя читать их так, чтобы действия России не попадали под их действие", – акцентировала заминистра.

Международный суд ООН news.un.org

Зеркаль сообщила, что Россия заявляет, якобы Украина вела себя недобросовестно в попытках мирного урегулирования спора, перед тем как обратиться в Суд.

"Здесь мастерство называть белое черным достигает апогея. Эти манипуляции построены очень ловко. И в письменных документах, и в ​​выступлениях адвокатов Российской Федерации много сложной аргументации. Но даже простого взгляда на структуру этих аргументов достаточно, чтобы понять их ошибочность", – отметила она.

Зеркаль добавила, что наша страна в январе подала свои письменные объяснения на более чем 200 страницах, в которых объяснила ошибочность позиции РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 июня Международный суд ООН в Гааге начал рассмотрение возражений России о наличии у суда юрисдикции по иску "Украина против России".

При этом Россия отрицает наличие межгосударственного спора с Украиной по применению и толкованию международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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