"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил желание посмотреть на военную технику НАТО в действии.

Об этом он сказал в контексте международных "Армейских игр", отметив, что хочет понимать, на что способен Альянс. Видео опубликовано в Twitter на странице журналиста Дмитрия Смирнова.

"Рады будем посмотреть на их технику и на что они способны. Лучше понять друг друга здесь, чем ждать какую-то другую возможность. Не хотелось бы такой возможности", - сказал Шойгу.

Такие слова вызвали ажиотаж в сети, пользователи считают, что его заявление свидетельствует о страхе перед силами НАТО.

"А как же весь мир в труху, а мы в рай?" "НАТО боится умереть со смеха от наших надувных ракет и танков", "Конечно, не хотелось бы. Пи*дец неизбежен с картонной армией", "Лучше иди паси своих оленей", - возмутились комментаторы.

Шойгу об участии стран НАТО в Армейских играх: Рады будем посмотреть на их технику и на что они способны. Лучше понять друг друга здесь, чем ждать какую-то другую возможность. Не хотелось бы такой возможности pic.twitter.com/yTHpNS1Htf — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) August 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный самолет устроил дерзкую провокацию в США. Предполагается, что РФ пыталась получить разведывательные данные.

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