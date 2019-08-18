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"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил желание посмотреть на военную технику НАТО в действии.

Об этом он сказал в контексте международных "Армейских игр", отметив, что хочет понимать, на что способен Альянс. Видео опубликовано в Twitter на странице журналиста Дмитрия Смирнова.

"Рады будем посмотреть на их технику и на что они способны. Лучше понять друг друга здесь, чем ждать какую-то другую возможность. Не хотелось бы такой возможности", - сказал Шойгу.

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Такие слова вызвали ажиотаж в сети, пользователи считают, что его заявление свидетельствует о страхе перед силами НАТО.

"А как же весь мир в труху, а мы в рай?" "НАТО боится умереть со смеха от наших надувных ракет и танков", "Конечно, не хотелось бы. Пи*дец неизбежен с картонной армией", "Лучше иди паси своих оленей", - возмутились комментаторы.

"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО
"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО
"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО
"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО
"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО
"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО
"Не хотелось бы..." Министр Путина внезапно испугался НАТО

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский военный самолет устроил дерзкую провокацию в США. Предполагается, что РФ пыталась получить разведывательные данные.

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Тема
Холодная война между Западом и Россией
Место
Россия
Тег
НАТО
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