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8 сентября • обновлено в 11:56
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"Не гнобить и не наклонять!" Лукашенко жестко обратился к Путину

23.9т Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России поддержать республику в трудную минуту, а не гнобить.

Он признал, что сейчас в двусторонних отношениях бывают "порой" проблемы, но подчеркнул, что эти проблемы возникают "не с россиянами", передает "Интерфакс".

"Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – сказал он.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

udf.by

Обвинения в том, что Минск развернулся на Запад во внешней политике, президент отверг и заявил, что придерживается многовекторности.

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Он отметил, что на гербе России двуглавый орел смотрит в разные стороны, и сделал вывод, что и Беларусь должна смотреть и на Восток, и на Запад. Также Лукашенко заявил, что в рабы республика не пойдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.

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Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин
Место
Беларусь
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главное что бы младшие не проституировали..
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Не гнобить,не наклонять,только денЮжки давать,а Бацка будет направо и на лево бледоваць,с рагуля в дружбу играть,да америганцам ботинки лизать.
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Semenov Igor
Semenov Igor
"...потребовал от России поддержать республику в трудную минуту, а не гнобить." --- Интересно, а кто-то помнит, начиная с 1991 года, когда у Беларуссии не было "трудных моментов"? Каждый год-два у Белоруссии наступает трудный момент и она нуждается в деньгах и очередных скидках на энергоресурсы. Но политика у нее - должна быть особенная, своя, независимая и иногда просто отличная от политики России. "Братья" за деньги и энергоресурсы по низким ценам. Когда России наконец это надоест?
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