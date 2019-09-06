"Не гнобить и не наклонять!" Лукашенко жестко обратился к Путину

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России поддержать республику в трудную минуту, а не гнобить.

Он признал, что сейчас в двусторонних отношениях бывают "порой" проблемы, но подчеркнул, что эти проблемы возникают "не с россиянами", передает "Интерфакс".

"Они блестяще к нам относятся. Почему мы должны к ним относиться плохо, разворачиваться куда-то, предавать их, как некоторые говорят. Этого никогда не будет. Даже без меня этого не будет. Белорусы не позволят предать нашего старшего брата. Но мы требуем от старшего брата, чтобы это был старший брат. Чтобы они не гнобили, не наклоняли нас, а в трудную минуту поддержали", – сказал он.

Александр Лукашенко udf.by

Обвинения в том, что Минск развернулся на Запад во внешней политике, президент отверг и заявил, что придерживается многовекторности.

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Он отметил, что на гербе России двуглавый орел смотрит в разные стороны, и сделал вывод, что и Беларусь должна смотреть и на Восток, и на Запад. Также Лукашенко заявил, что в рабы республика не пойдет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко попросил у США помощи в защите от давления России.

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