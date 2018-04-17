Не газ и не гель: появилась новая версия отравления Скрипаля

Нервно-паралитическое вещество, которое использовали при отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, находилось в "жидком состоянии".

Об этом сообщает во вторник, 17 апреля, телеканал Sky News со ссылкой на британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.

Отмечается, что основной целью атаки был дом Скрипаля в Солсбери. На местном кладбище, где покоятся бывшая жена и сын шпиона-перебежчика, следы вещества не были найдены.

Напомним, организация по запрещению химического оружия подтвердила, что при отравлении шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии использовалось вещество "Новичок".

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что "Новичок", которым отравили Скрипалей, применили в форме прозрачного и не имеющего запаха геля, который нанесли на ручку входной двери в дом семьи утром 4 марта.