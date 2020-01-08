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8 января • обновлено в 15:04
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Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
Журналист Все статьи автора

Не ездите в мусорные страны третьего мира

1.1т

Ну и в сто пятидесятый раз. Напишите себе на стикере большими буквами и повесьте на зеркало в ванной. Чтобы каждое утро заучивать, как отче наш.

НЕ ЕЗДИТЬ В МУСОРНЫЕ СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА.

Проснулся. Зубы почистил. Проверил, нет ли у тебя билета в какую-нибудь свихнувшуюся диктатуру. Пошел на работу.

Не надо ездить в Северную Корею, чтобы вернуться оттуда с полностью сгнившим мозгом и умереть на следующий день за снятый плакат с Кимом.

Не надо ездить в Иран с фамилией Юлия Юзик, чтобы тебя потом вытаскивали всем миром из тюрьмы КСИР.

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Не надо ездить в Сомали, чтобы потом не проводить свой отпуск в тюрьме в Могадишо.

Не надо ездить в Сибирь, чтобы потом не рассказывать, как тебя, французскую журналисточку, избили местные гопники.

Не надо ездить в "ЛНР", чтобы провести там ЛГБТ перформанс. Вот этого совсем не надо делать.

Не надо ездить в Москву с украинским паспортом.

Или с израильским, если ты Наама Исахаар, а в Тель-Авиве сидит русских хакер, которого они очень хотят вытащить. Даже транзитом. Не надо.

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Не надо ездить в Талибан, ИГИЛ, Демократическую Республику Конго, Палестину и Абхазию.

Потому что если вы находитесь в стране, которая расстреливает за непокрытую голову, спонсирует мировой терроризм и бьет ракетами по американской военной базе, то завершение жизненного пути в сбитом со страху по ошибке в этой стране самолете - предельно логичный и крайне предсказуемый вариант.

Если вы заходите в клетку с крокодилами и крокодилы вас сжирают - крокодилы, конечно, говно.

Но не виноват никто, кроме вас.

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Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Источник
Источник: Telegram Аркадия Бабченко
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
оно то все так Аркадий. Люди бежали оттуда и не убежали. а на пукистане праздник в виде крокодильих слез плюгавого фюрерка
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Короче,чубатым надо сидеть в своем свинарнике и срать себе в шаровары,миру от этого легче станет.
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