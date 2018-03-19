Не дожидаясь результатов: у Путина уже готовят инаугурацию и пышный банкет

В Кремле решили не дожидаться официальных результатов президентских выборов и приступили к подготовке инаугурации Владимира Путина.

По плану, имеющемуся в распоряжении "МБХ медиа", в торжественном банкете по случаю инаугурации примут участие 700 человек.

Отмечается, что 19 из них будут удостоены почетного права сидеть вместе с президентом за столом "П". Остальные рассредоточатся по залу. Самыми престижными (после стола "П"), очевидно, будут два стола (по 20 человек каждый), наиболее к нему приближенные.

Кроме того, предполагается разместить в Георгиевском зале Кремля еще 8 столов по 32 места и 11 столов по 36 мест.

В 2012 году подобное мероприятие было рассчитано на 1000 человек. Среди закусок присутствовали морской гребешок с овощными блинами и соусом из белых грибов, копченый палтус с листьями молодого салата, рулет из жареной утки с розмарином и кизиловым соусом, салат из морепродуктов с пюре авокадо, жареный камчатский краб с мини-рататуем.

На горячее подавали стейк из осетрины, фаршированный овощами с соусом шампань и каре ягненка с лазаньей из баклажанов. Пили водку и коньяк Kremlin (десятилетней выдержки), вино белое Pinot Aligote Selection Chateau le Grand Vostok (Россия), шампанское коллекционное "Абрау-Дюрсо".

Согласно данным сайта госзакупок, кремлевский приём по случаю инаугурации-2012 стоил бюджету 13 млн. рублей, из расчета 13 тыс. рублей на гостя.

Как сообщал "Обозреватель", по итогам подсчета 99,65% протоколов участковых избирательных комиссий за Путина проголосовали 76,66% избирателей (почти 56 миллионов голосов).