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10 декабря • обновлено в 05:59
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"Не дошли!" Зеленский объяснил, почему на саммите в Париже "потеряли" Крым

1.5т
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Лидеры Украины, России, Франции и Германии во время переговоров в "нормандском формате" в Париже не смогли дойти до вопроса об аннексированном Крыме.

Об этом в ответ на вопрос корреспондента OBOZREVATEL сказал глава украинского государства Владимир Зеленский (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом президент пообещал, что в следующий раз крымскую тему все-таки обсудят.

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Саммит в "нормандском формате" в Париже

Саммит в "нормандском формате" в Париже

"Я готовился и очень хотел обсуждать этот вопрос. Мы на первом же вопросе о разведении, потратили примерно 30-40 минут. Потом пошло легче. Про Крым я говорил во вступительной речи, говорили и об особом статусе, и об изменениях в Конституции, и такие вещи, что я стою на защите Украины и против федерализации — такие вещи были, которые привели к обсуждению. Поэтому к Крыму детально мы не дошли. Но вы слышали, что через 4 месяца встреча, будем подымать все эти вопросы", — сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский озвучил основные пункты, по которым стороны пришли к соглашению в Париже. Он подчеркнул, что выступает против федерализации, против влияния других государств на вектор развития страны, а также указал на невозможность решения войны путем сдачи территорий.

  • В сети был обнародован текст коммюнике, принятого по результатам переговоров.

  • Стало известно, что стороны подпишут новый договор по Донбассу. После саммита делегации четырех стран занялись подготовкой документа, который неофициально назвали "Минск-3".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Темы
Аннексия Крыма Переговоры Зеленского и Путина
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
нормандский формат
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Хо Хол
Хо Хол
Oкpaина и 3 страны, одна из которых оттяпала кусок окpaины, собрались решить дела oкpaины и решили, что ей необходимо изменить конституцию, предоставив автономию мятежным регионам, с которыми уже 4 года вoйна, при этом не изъявили особого желания обсудить этот самый оттяпанный кусок территории :D Это определенно дипломатический успех и показатель значимости на международной арене :D
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