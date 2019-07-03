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"Не демонстрирует доброй воли!" Зеленский прояснил свою позицию по России и Донбассу

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Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе, однако Россия упорно не демонстрирует доброй воли в этом вопросе.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со спецпредставителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, передает пресс-служба главы государства.

"Украина полностью поддерживает политико-дипломатическое путь урегулирования конфликта на Донбассе.

Свидетельством этого является "перезапуск" работы украинских представителей во временной контактной группе, шаги в направлении активизации Нормандского формата и разведение сил и средств в Станице Луганской", – подчеркнул он.

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Пресс-служба главы государства

Зеленский также напомнил о том, что РФ не поддержала предложенное Украины "хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе и автомобилей медицинской помощи, а также о том, что на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ.

Отмечается также, что президент поблагодарил Волкера "за все, что он лично и администрация президента США Трампа делают для помощи Украине".

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 2 июля, Зеленский в рамках официального визита в Канаду провел встречу с премьер-министром страны Джастином Трюдо. Политики обсудили развитие украинско-канадских отношений и затронули острые для нашей страны темы в условиях военного конфликта с Россией на востоке страны.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Решетников Александр
Решетников Александр
Садовой гадит в эфире от обиды и отчаянья. Судя по комментам нормальные украинцы все реже заглядывают в эту клоаку, а вертеп здесь устроили кремлефейки и пр. сволочь. Поздравляю.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Во...появились...мудрено как то..
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Ставлю плюсик Рагульнову Михе...он появляется и потом...обнуляется...оригинально.
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