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"Не дают голосовать Крыму!" В Госдуме придумали новую подлость с выборами в Украине

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Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин призвал не признавать итоги выборов президента Украины.

Поводом для этого он цинично назвал невозможность участия в них жителей временно оккупированного Крыма. Такой ультиматум Затулин озвучил на пресс-конференции в Москве, сообщает сепаратистское СМИ.

Депутат страны-агрессора подчеркнул, что в Украине якобы массово нарушаются права избирателей, ограниченных в возможности проголосовать. Именно это, по его мнению, является поводом для признания выборов нелегитимными.

Выборы в Украине

Выборы в Украине

NewsOne

Новости
"Забыли о России?!" Затулин пригрозил Украине из-за выборов

"Для меня ясно, что уже сейчас мы не можем считать эти выборы действительно представительными, демократичными, свободными и не только потому, что наших наблюдателей не допустили. Во-первых, потому, что масса избирателей лишена права голосовать — и те, кто за рубежом, и те, кто на территории "ДНР" и "ЛНР", с точки зрения украинского права ничего не сделано для того, чтобы пригласить к участию того, кого считают гражданами Украины, а именно жителей Крыма", — нагло заявил Затулин.

Константин Затулин

Константин Затулин

Скриншот видео

"Сами они в большинстве своем себя гражданами Украины пять лет как не считают, но в Украине с утра до вечера говорят, что не отказываются от того, что это их граждане. Уже того, что сделано в ходе подготовки к выборам, вполне достаточно, чтобы признать их нелегитимными", — самоуверенно подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
Тег
Государственная Дума России
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А как же вся бандерлоговская масса зашевелится к концу 2019 года....шоу намечается грандиозное....и от ракет южмаша, морской старт отказывается....
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Что то нового услышали? Бандеры специально запретили присутствовать несависимым наблюдателям на "выборах" . Не их хозяевам, а НЕ ЗАВИСИМЫМ))) Этот шабаш бандер в России не признают выбором))) Все логично.
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Михайлов Александр, кацапскими визгами "аб биндерах" удовлетворен! будешь визжать еще? нам пох на ваше гавняное признание, мычите дальше!
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Ткачук Татьяна
Ткачук Татьяна
Такое впечатление, что это думское недоразумение каждый день о дубину стоеросовую головой бьется! Треш!!!
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2 из 4 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Ohremenko Andrey, Свинорылый, даже сканье и завывание гимна Украины не поможет снять с тебя кастрюлю...только паталогоанатом....
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Иваненко Виталий, пайело с лопаты? запей средством для умягчения ванн-будь рюзким да канца!
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