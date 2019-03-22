"Не дают голосовать Крыму!" В Госдуме придумали новую подлость с выборами в Украине

Депутат нелегитимной Государственной думы России Константин Затулин призвал не признавать итоги выборов президента Украины.

Поводом для этого он цинично назвал невозможность участия в них жителей временно оккупированного Крыма. Такой ультиматум Затулин озвучил на пресс-конференции в Москве, сообщает сепаратистское СМИ.

Депутат страны-агрессора подчеркнул, что в Украине якобы массово нарушаются права избирателей, ограниченных в возможности проголосовать. Именно это, по его мнению, является поводом для признания выборов нелегитимными.

Выборы в Украине NewsOne

"Для меня ясно, что уже сейчас мы не можем считать эти выборы действительно представительными, демократичными, свободными и не только потому, что наших наблюдателей не допустили. Во-первых, потому, что масса избирателей лишена права голосовать — и те, кто за рубежом, и те, кто на территории "ДНР" и "ЛНР", с точки зрения украинского права ничего не сделано для того, чтобы пригласить к участию того, кого считают гражданами Украины, а именно жителей Крыма", — нагло заявил Затулин.

Константин Затулин Скриншот видео

"Сами они в большинстве своем себя гражданами Украины пять лет как не считают, но в Украине с утра до вечера говорят, что не отказываются от того, что это их граждане. Уже того, что сделано в ходе подготовки к выборам, вполне достаточно, чтобы признать их нелегитимными", — самоуверенно подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Затулин оскандалился, сказав, что Россию устроила бы только такая новая власть Украины, которая превратила бы ее в федерацию.

Одиозный депутат РФ цинично заявил, что без гибели Небесной Сотни на Майдане страна-агрессор не смогла бы захватить Крым. Он назвал это преступление "праздником со слезами на глазах".

Скандальный политик рассказал, что мечтает о том, чтобы Украины с Бандерой не было.

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