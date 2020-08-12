Не дают еды и постоянно бьют: задержанная в Минске рассказала об условиях ареста

Задержанных людей в Минске (Беларусь) содержат в тесных камерах, где одновременно находятся десятки человек.

Об этом "Радио Свобода" рассказал Николай Сугака, чья дочь получила 10 суток ареста. Он сказал, что узнал о нечеловеческих условиях содержания от девушки, которую отпустили, назначив вместо ареста штраф.

Дочь Сугака Светлана получила 10 суток ареста, а ее подруга Надежда Бродская –13 суток. Обе девушки являются актрисами, и суд признал их виновными в порядка проведения массовых мероприятий. Сейчас они отбывают наказание в колонии на улице Окрестина в Минске.

"Она сказала, что в камере 6 на 4 было 36 человек, им не давали есть, только воду. В одной камере содержится 50 человек. Их там систематически бьют, женщинам открывают "кормушки", они кричат, смотрите на своих бойцов, словом, они показывают силу", – рассказал Сугака.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Беларуси произошли задержания участников протеста, которые проводили бойцы внутренних войск МВД.