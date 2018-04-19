"Не дай Бог, чтобы Путин умер": историк пояснил отношение россиян к Крыму

В России среди обычного населения уже прошла эйфория по поводу аннексии Крыма.

Такое мнение выразил в своем блоге на "Обозревателе" доктор исторических наук Андрей Зубов.

"Не дай Бог, чтобы Путин умер. Я бы на много больше хотел, чтобы он осознал, какие гадости и глупости он сделал при жизни, и изменил свою жизнь", - написал историк.

По его словам, политическая ситуация в России сейчас нестабильна.

"Народ, который был абсолютно одурманен Путиным из-за Крыма – все это позади. Именно Крым оказался очень мощным наркотиком для большинства русских людей. Вот это мерзкое чувство о том, что мы восстанавливаем свое величие – оно неактуально. Крым уже никого не волнует. Жить там стало хуже, чем при украинцах. Это признали практически все в России. И в этом смысле наркотика больше нет", - объяснил эксперт.

По его словам, "путинский режим" опирается только на величие, грубую силу и убеждение, что кроме Путина никого нет.

"Но это не правда. В стране, в которой 140 млн населения, безусловно, есть и другие люди. Многие нам известны. Тот же Навальный, Касьянов или тот же Павел Дуров себя показал, как настоящий русский гражданин. И таких людей немало. С другой стороны, есть еще грубая сила. Но она хороша, пока власть в руках Путина. Когда власть начинает утрачиваться, грубая сила, как показал пример Украины, начинает разбегаться. Они не будут защищать того же Путина ценой своей жизни. У каждого из них своя жизнь, и она дороже жизни Путина", - поясняет доктор наук.

По словам Зубова, предсказать проявление массового недовольства в России очень сложно, ведь его всегда провоцирует какой-то случай.

Как сообщал "Обозреватель", у Путина признались о "нормандских" переговорах "втихаря".