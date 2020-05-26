Не дает перейти в тяжелую форму: в Британии испытывают новое средство от COVID-19

Британские ученые разработали ингалятор, который может усилить иммунитет, инфицированных COVID-19, и не дать болезни перейти в тяжелую фазу.

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Как сообщает DailyMail, компания Synairgen уже испытала 100 образцов ингалятора в клинических условиях. Следующим этапом станет проверка на 120 людях, которые находятся на самоизоляции. В компании отмечают, что это дать возможность негоспитализированным людям получить лечение на дому.

В ингаляторе используется препарат SNG001, содержащий белок "бета-интерферон". Предварительно, он способен укрепить иммунитет больного до такой степени, чтобы COVID-19 не перешел в тяжелую фазу, во время которой наблюдается развитие пневмонии, а затем – проблемы с дыханием.

В Британии испытывают ингалятор от COVID-19 DailyMail

"Мы можем спасти людей от наступления тяжелой второй недели болезни", – отметил глава Synairgen Ричард Марсден.

В рамках исследования задействованы 120 пациентов с COVID-19 в возрасте 50+, которые живут в пределах 40 миль от Саутгемптона. С ними свяжутся по видеосвязи и сделают им тест на наличие вируса. Тем, у кого болезнь подтвердится, доставят ингалятор, пульсоксиметр и термометр. Две недели участники будут ежедневно использовать ингалятор, после их состояние снова проверят.

Если испытания будут успешны, и органы надзора ободрят препарат, то уже к концу года компания намерена выпустить миллион образцов ингалятора.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бельгии начались клинические испытания лекарства против COVID-19 на 50 пациентах.