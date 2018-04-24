Не чета Трампу: в сети высмеяли низкий рост Путина

В сети опять набирает популярность фото, на котором президент России Владимир Путин стоит в обществе низкорослых женщин.

Снимок является одной из частей коллажа. На второй запечатлен президент США Дональд Трамп вместе с обворожительными участницами конкурса красоты.

Как известно, Путина не раз замечали на каблуках. В его близком окружении все знают - президент комплексует из-за роста.

Внимательные пользователи подметили, что глава РФ на встречах с мировыми лидерами всегда выглядит неправдоподобно высоким. И дело не всегда в каблуках. Были и другие уловки - например, кресло повыше.

Как сообщал "Обозреватель", в феврале текущего года сеть опять взорвало фото, на котором не трудно заметить уж слишком низкий рост главы России Владимира Путина.

В этот раз на снимке рядом с ним оказались низкорослые женщины в форме советских регулировщиц Военной автомобильной инспекции.