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ПолитикаЭкономика

"Не будем вассалами": Лукашенко послал жесткий сигнал Путину

23.4тЧитать новость на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что страна будет оставаться независимой и не станет вассалом какого-либо другого государства.

"Что мы хотим от России? Если Россия подписала с Беларусью договор, соглашение, мы требуем, чтобы это безукоризненно выполнялось. И я открыто говорю, что мы никогда не станем вассалами ни одной страны... Если нас пинают ногами, мы вынуждены отвечать", - подчеркнул он, сообщает "Белта".

Белорусский лидер отметил, что в Кремль "отчитываться не ездит". Между странами заключено множество нормативно-правовых документов и решения могут приниматься устно.

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"Некоторые, особенно россияне, "плявузгают", иначе не скажешь: "Лукашенко хочет что-то показать или показаться Путину". Слушайте, мы друг друга знаем, наверное, больше 20 лет. Мне что показывать надо Путину? Он меня знает, как в народе говорят, как облупленного. И я его так же знаю. Что нам друг другу еще показывать", - сказал он.

Лукашенко также подчеркнул, что решения о вступлении Беларуси в состав России будет "последними днями политика в Беларуси".

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Он также назвал белорусов, украинцев и россиян одним народом.

"Мы один народ фактически. Мы от одного корня, - белорусы, россияне и украинцы... Мы не хотим повторения того, что происходит в Украине с Россией - конфликт этот. Нам это не надо. И России это не нужно. Потому что у нее единственное окно в 1 тыс. км с востока на запад - это Беларусь. Россия нуждается в стабильной Беларуси", - заявил президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр лукашенко заявил, что Беларусь будет выстраивать близкие отношения с Евросоюзом так, чтобы даже члены ЕС им завидовали.

Место
БеларусьМинск
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Semizalupiv Opanas
Semizalupiv Opanas
не будет васалом раши,будет васалом пиндостана,как чухонци...такова жизнь,реально независимых стран крайне мало ,и то независимы до определенного уровня..
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Petrov Oleg
Petrov Oleg
шото бацька задумал.... либó польских яблок собрался нам впарить?... у них урожай гибнет, отдадут нипочём...
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KEXXX FM
KEXXX FM
Отношусь с пониманием к новости выше. Советую при первых признаках слабости в организме заряжать свою "батарейку". keksfm.kiev.ua прием круглосуточно.
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