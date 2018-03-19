"Не будем разгонять": Путин пошел на попятную в гонке вооружений

Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений, но будет уделять необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности.

Данное заявление он сделал во время встречи с кандидатами, участвовавшими в выборах президента, передает "РИА Новости".

"Разумеется, мы будем уделять и уделим необходимое внимание дальнейшему укреплению обороноспособности страны. Но сразу хочу вам сказать: никто не собирается разгонять какую-то гонку вооружений", – заявил Путин.

Напомним, 1 марта во время обращения Путина с посланием Федеральному собранию была презентована новая российская баллистическая ракета с ядерной силовой установкой "Сармат".

Новая крылатая ракета якобы будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета и будет неуязвимой для систем ПРО и ПВО.