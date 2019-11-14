"Не будь дураком!" Эрдоган вернул Трампу скандальное письмо

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что лично вернул американскому лидеру Дональду Трампу его письма, в том числе то, в котором был призыв "не быть дураком".

Об этом стало известно во время совместной пресс-конференции двух президентов в Вашингтоне, передает ТАСС. По словам Эрдогана, послание Трампа его очень расстроило.

Дональд Трамп и Тайип Эрдоган

"Эти письма я вернул господину президенту. Я был особенно огорчен письмом, в котором говорилось, что этот террорист Абди Шахин (командующий Силами демократической Сирии Мазлюм Кобани) был собеседником такой страны, как Америка. Так называемый Абди Шахин является террористом, который виновен в гибели сотен наших граждан", – сказал турецкий президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп в день начала операции Турции в Сирии отправил письмо Эрдогану, предупреждая о санкциях. Глава США призвал коллегу "не быть упертым парнем" и "не быть дураком".

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