Не бойтесь неудач! Американка рассказала, как стала первой женщиной-миллиардером в мире

Самая первая женщина-миллиардер в мире, американка Сара Блейкли, заработала свое состояние на бренде нижнего белья, а до этого продавала факсы.

О своей истории успеха она рассказала на ежегодном Nordic Business Forum в Хельсинки. По словам Блейкли, ее секрет успеха в том, что она в определенный момент решила, что дальше заниматься рутинной работой не хочет и поставила себе цель.

Начинала женщина с того, что продавала факсы, стуча в каждую дверь. И ей это так надоело, что однажды Сара сказала себе: "Эйй! Это плохое кино. Позвоните режиссеру и скажите, что я так не хочу!".

Сара Блейкли

По словам женщины, она поставила себе задачу создать продукт, в котором будут нуждаться миллионы и достигла ее, создав бренд нижнего белья Spanx.

Ее самый главный совет: "Верьте в свою идею, полагайтесь на свои инстинкты, не бойтесь провала. Если Вы верите в свою идею на 100%, никто Вас не остановит! Ключевой фактор успеха Spanx — я не боялась неудач!"

Американка подчеркнула, что инновации приходят только тогда, когда вы делаете что-то по-другому.

Nordic Business Forum 2019 в этом году проходил в Хельсинки и собрал 14 спикеров, музыкальные и танцевальные перфомансы, 24 часа нетворкинга. На нем присутствовали 7 600 владельцев и управляющих бизнесами из 50 стран, а также 2 тысячи зрителей онлайн.

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

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