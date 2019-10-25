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25 октября • обновлено в 16:57
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Не бойтесь неудач! Американка рассказала, как стала первой женщиной-миллиардером в мире

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Самая первая женщина-миллиардер в мире, американка Сара Блейкли, заработала свое состояние на бренде нижнего белья, а до этого продавала факсы.

О своей истории успеха она рассказала на ежегодном Nordic Business Forum в Хельсинки. По словам Блейкли, ее секрет успеха в том, что она в определенный момент решила, что дальше заниматься рутинной работой не хочет и поставила себе цель.

Начинала женщина с того, что продавала факсы, стуча в каждую дверь. И ей это так надоело, что однажды Сара сказала себе: "Эйй! Это плохое кино. Позвоните режиссеру и скажите, что я так не хочу!".

Сара Блейкли

Сара Блейкли

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По словам женщины, она поставила себе задачу создать продукт, в котором будут нуждаться миллионы и достигла ее, создав бренд нижнего белья Spanx.

Ее самый главный совет: "Верьте в свою идею, полагайтесь на свои инстинкты, не бойтесь провала. Если Вы верите в свою идею на 100%, никто Вас не остановит! Ключевой фактор успеха Spanx — я не боялась неудач!"

Американка подчеркнула, что инновации приходят только тогда, когда вы делаете что-то по-другому.

Nordic Business Forum 2019 в этом году проходил в Хельсинки и собрал 14 спикеров, музыкальные и танцевальные перфомансы, 24 часа нетворкинга. На нем присутствовали 7 600 владельцев и управляющих бизнесами из 50 стран, а также 2 тысячи зрителей онлайн.

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Nordic Business Forum

Как писал OBOZREVATEL, киберспортсмен и популярный стример Тайлер Блевинс, известный также под псевдонимом Ninja, заработал почти 10 миллионов долларов в 2018 году.

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