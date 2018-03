Не без РФ: для Трампа собирали данные пользователей Facebook

Для нынешнего президента США Дональда Трампа перед выборами в США собрали данные о миллионах профилей пользователей Facebook. Таким образом, планировали создать программу для прогнозирования и влияния на результат выборов.

Об этом идет речь в расследовании, проведенном The New York Times и The Observer of London, пишет The Guardian.

Собранные данные хотели использовать для того, чтобы направлять американских избирателей на персонализированную политическую рекламу.

С 2014 года информацию собирала компания Cambridge Analytica. На разработку своей программы она получила 15 миллионов долларов от донора республиканцев Роберта Мерсера. Компании удалось собрать личную информацию из профилей Facebook более 50 миллионов пользователей без их разрешения. Речь идет об умственных способностях, сексуальной ориентации и даже детских травмах.

СМИ назвали такой факт одной из самых больших утечек данных в истории Facebook.

Кроме того, за личную информацию пользователей заплатили внешнему исследователю - российско-американскому академику, доценту Санкт-Петербургского университета Александру Когану. Он собирал данные якобы в академических целях.

По информации The Guardian, Коган получал гранты от правительства России на изучение эмоциональных состояний пользователей Facebook.

Приложение Когана, которое собирало информацию, загрузили примерно 270 тыс. человек.

