Названы три препятствия, которые мешают Великобритании побороть пандемию

Реальное количество зараженных коронавирусом в Великобритании неизвестно, потому что в стране отсутствуют инструменты для определения этого.

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Для выхода из кризиса стране необходимо сосредоточиться на трех направлениях: поиске вакцины и эффективного метода лечения, массовом тестировании людей и точном подсчете количества зараженных, пишет Daily Mail.

Ученые отмечают, что необходима эффективная система тестирования, которая будет выявлять антитела. Это поможет выявить истинное количество зараженных в стране.

Сейчас Великобритания тестирует менее 15 тысяч человек в день, по сравнению с более чем 70 тысячами в Германии.

Данные ученых о количестве зараженных в стране очень разнятся. Эксперты Имперского колледжа предполагают, что таких может быть 1,98 миллионов. В свою очередь в Оксфорде считают, что это количество может достигать 33 миллионов.

По словам экспертов, ключевое значение для выхода страны из кризиса станет масштабное и эффективное тестирование. Это позволит узнать точное количество зараженных.

Наряду с этим необходимо проводить много исследований в поиске наиболее эффективных лекарств и вакцины.

По последним данным, в Великобритании 73 758 человек заболели коронавирусом, из которых вылечились всего 135. Скончались 8 958 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте в США объявили о запуске производства революционных тестов на коронавирус, которые дают результат в течение 5-13 минут.