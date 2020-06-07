Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг
Самой безопасной страной во время пандемии коронавируса (COVID-19) является Швейцария, а наиболее опасной – Южный Судан.
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Об этом говорится в исследовании консорциума компаний и некоммерческих организаций Deep Knowledge Group (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).
Эксперты рассчитали рейтинг стран, исходя из 130 количественных и качественных параметров, в частности, из эффективности карантина, проводящихся мероприятий по выявлению инфицированных, а также устойчивости экономики.
Первая десятка самых безопасных стран выглядит так:
Швейцария
Германия
Израиль
Сингапур
Япония
Австрия
Китай
Австралия
Новая Зеландия
Южная Корея
Испания занимает 45 место, Италия – 53, США – 58, Франция – 60, Россия – 61.
При этом Украина оказалась на 66 месте между Швецией и Великобританией.
Наиболее опасными регионами являются страны Африки к югу от Сахары и Южная Америка, а также некоторые страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.
Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки больше всего новых больных коронавирусом зафиксировали в Бразилии – 28 тысяч, США – 23 тысячи и Индии – 10 тысяч.