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7 июня • обновлено в 12:52
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Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

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Самой безопасной страной во время пандемии коронавируса (COVID-19) является Швейцария, а наиболее опасной – Южный Судан.

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Об этом говорится в исследовании консорциума компаний и некоммерческих организаций Deep Knowledge Group (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Составлен рейтинг самых опасных и безопасных стран по коронавирусу

Составлен рейтинг самых опасных и безопасных стран по коронавирусу

Эксперты рассчитали рейтинг стран, исходя из 130 количественных и качественных параметров, в частности, из эффективности карантина, проводящихся мероприятий по выявлению инфицированных, а также устойчивости экономики.

Первая десятка самых безопасных стран выглядит так:

  1. Швейцария

  2. Германия

  3. Израиль

  4. Сингапур

  5. Япония

  6. Австрия

  7. Китай

  8. Австралия

  9. Новая Зеландия

  10. Южная Корея

Испания занимает 45 место, Италия – 53, США – 58, Франция – 60, Россия – 61.

При этом Украина оказалась на 66 месте между Швецией и Великобританией.

Наиболее опасными регионами являются страны Африки к югу от Сахары и Южная Америка, а также некоторые страны Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Названы самые опасные страны при пандемии COVID-19. Рейтинг

dkv.global

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние сутки больше всего новых больных коронавирусом зафиксировали в Бразилии – 28 тысяч, США – 23 тысячи и Индии – 10 тысяч.

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Тема
Коронавирус
Теги
рейтинг вирус
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