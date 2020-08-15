Названы пять продуктов, которые могут исчезнуть из-за глобального потепления

Стремительное изменение климата на планете в ближайшее время приведет к увеличению количества природных катаклизмов, социальных и экономических кризисах, волне климатических переселенцев, а вместе с тем и исчезновение ряда привычных продуктов.

В частности, миру уже в следующем веке грозит отсутствие шоколада, кофе и коньяка, ссылаясь на мнения экспертов, пишет ВВС. Неутешительный прогноз по этому поводу сделали и специалисты ОНН.

Так, по словам ученых, вскоре люди могут не найти в супермаркетах любимых продуктов – от картофеля и бананов до морепродуктов и оливкового масла. Они либо исчезнут, либо станут непомерно дорогими.

Пять примеров того, без чего человечество рискует остаться в ближайшие десятилетия:

Кофе и чай. Коньяк и виски. Фиш-энд-чипс (самое известное блюдо британской кухни – жаренная в кляре рыба с картошкой фри). Шоколад. Арахис.

Кофе и чай вскоре могут исчезнуть из полок супермаркетов

В частности, поясняют ученые, климатические изменения сделают непригодными для выращивания кофейных зерен на 80% используемые сейчас земельные наделы. Также потепление Мирового океана скажется на популяции рыбы – она значительно сократится, что, в свою очередь, приведет к рецессии рыболовного промысла.

Глобальное потепление может повлечь исчезновение коньяка, виски и шоколада

"Из-за изменения климата мы можем лишиться шоколада к 2040 г. Шоколадное дерево растет только на узкой полоске вдоль экватора между 20º северной и южной широты, где климат достаточно теплый и влажный", – говорится в заявлении ООН.

Прогноз об исчезновении шоколада от ООН (Twitter ООН)

Как сообщал OBOZREVATEL, миру в будущем грозят новые климатические явления и войны не только за территории, но и за воду и ресурсы, заявила управляющая директор международной неправительственной экологической организации 350.org в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа Светлана Романко.