Названы места на планете, куда коронавирус не пройдет

На планете Земля есть места, в которых людям не стоит опасаться заражения коронавирусом COVID-19.

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Как пишет Le Figaro, в Антарктике, окруженной Южным океаном, присутствуют 1500 ученых и логистов, объединенных в примерно 50 баз.

Летний период работы у полярников длится примерно 6 месяцев, зимний – примерно 12 месяцев. Контракты возобновляются в ноябре-декабре, в зимний период возвращение невозможно.

Полярная станция в Антарктике

На атомных подводных лодках где-то на глубине 300 метров находятся 110 подводников. Сменяющие друг друга на дне морей подводные лодки должны оставаться необнаруживаемыми. Их экипаж отрезан от мира. В среднем, продолжительность одной миссии подводников длится 70 дней.

Le Figaro

На международной космической станции находятся три астронавта. Они проносятся над Землей на высоте 400 км со скоростью 27 000 км/ч. Это командир экспедиции МКС-62 россиянин Олег Скрипочка, находящийся на орбите 176 дней, а также американцы Эндрю Морган (243 дня на орбите) и Джессика Меир (176 дней).

Они взлетели в июле и сентябре 2019 года, задолго до появления коронавируса. Их возвращение запланировано на 17 апреля 2020 года на борту корабля "Союз МС-15".

Le Figaro

Менее 10 000 человек принадлежат к сотне "неконтактных" народов, разбросанных по всему миру. У них нет мирных контактов с представителями доминирующего общества.

На Адаманских островах Индийского океана проживает коренной народ сентинельцы, численность которых оценивается в 150 человек, они решительно сопротивляются любым попыткам контактов с внешним миром.

Другие племена, такие как Яли или Дани, живут в недоступных горах Новой Гвинеи. Но большинство из них находятся в Амазонии в Бразилии или на перуанской территории, например, племя Машко-Пиро.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта пандемия коронавируса COVID-19 не добралась в 46 стран.

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