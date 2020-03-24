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24 марта • обновлено в 02:07
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Названы места на планете, куда коронавирус не пройдет

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На планете Земля есть места, в которых людям не стоит опасаться заражения коронавирусом COVID-19.

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Как пишет Le Figaro, в Антарктике, окруженной Южным океаном, присутствуют 1500 ученых и логистов, объединенных в примерно 50 баз.

Летний период работы у полярников длится примерно 6 месяцев, зимний – примерно 12 месяцев. Контракты возобновляются в ноябре-декабре, в зимний период возвращение невозможно.

Полярная станция в Антарктике

Полярная станция в Антарктике

На атомных подводных лодках где-то на глубине 300 метров находятся 110 подводников. Сменяющие друг друга на дне морей подводные лодки должны оставаться необнаруживаемыми. Их экипаж отрезан от мира. В среднем, продолжительность одной миссии подводников длится 70 дней.

Названы места на планете, куда коронавирус не пройдет

Le Figaro

На международной космической станции находятся три астронавта. Они проносятся над Землей на высоте 400 км со скоростью 27 000 км/ч. Это командир экспедиции МКС-62 россиянин Олег Скрипочка, находящийся на орбите 176 дней, а также американцы Эндрю Морган (243 дня на орбите) и Джессика Меир (176 дней).

Они взлетели в июле и сентябре 2019 года, задолго до появления коронавируса. Их возвращение запланировано на 17 апреля 2020 года на борту корабля "Союз МС-15".

Названы места на планете, куда коронавирус не пройдет

Le Figaro

Менее 10 000 человек принадлежат к сотне "неконтактных" народов, разбросанных по всему миру. У них нет мирных контактов с представителями доминирующего общества.

На Адаманских островах Индийского океана проживает коренной народ сентинельцы, численность которых оценивается в 150 человек, они решительно сопротивляются любым попыткам контактов с внешним миром.

Другие племена, такие как Яли или Дани, живут в недоступных горах Новой Гвинеи. Но большинство из них находятся в Амазонии в Бразилии или на перуанской территории, например, племя Машко-Пиро.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 марта пандемия коронавируса COVID-19 не добралась в 46 стран.

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Тема
Коронавирус
Теги
МКС вирус
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