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7 апреля • обновлено в 04:15
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Названы места на планете, где еще нет коронавируса

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На планете Земля осталось несколько стран, где еще не зафиксировали случаи заражения коронавирусом COVID-19.

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Среди таких стран есть, как закрытые тоталитарные государства, так и островные страны, передает ВВС.

Так, COVID-19 пока не обнаружен в следующих странах: Коморские острова, Кирибати, Лесото, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Северная Корея, Палау, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Соломоновы острова, Таджикистан, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Вануату и Йемен.

Пандемия COVID-19

Пандемия COVID-19

Однако отмечается, что, например, в КНДР и Йемене случаи заражения просто официально не регистрируются.

В основном болезнь не добралась до маленьких островов, куда почти не ездят туристы.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на утро 6 апреля в Украине единственной областью, которую COVID-19 до сих пор не задел, остается Николаевская.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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