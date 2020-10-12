Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году получили американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон.
Лауреатов объявили 12 октября в столице Швеции Стокгольме. Об этом сообщается в Twitter премии.
Отмечается, что премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля – официальное название награды – экономистам досталась за вклад в усовершенствование аукционов.
В частности, Нобелевскую премию по экономиrе Полу Р. Милграму и Роберту Б. Уилсону присудили "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Нобелевский комитет объявил обладателей премии в разных отраслях. Так, Нобелевская премия по физиологии и медицине была присуждена Харви Альтеру, Майклу Хоутону и Чарльзу Райсу – за открытие вируса гепатита С.
Нобелевскую премию по физике вручили ученым Роджеру Пенроузу, Рейнхарду Гензелю и Андрее Гез, которые занимаются исследованием черных дыр.
Премия в области химии досталась француженке Эммануэль Шарпантье и американке Дженнифер Дудне – за развитие метода редактирования генома.
Обладателем Нобелевской премии по литературе стала американская поэтесса Луиза Глюк.
А Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа – подразделение Организации Объединенных Наций по оказанию продовольственной помощи.