Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике

Нобелевскую премию по экономике в 2020 году получили американские экономисты Пол Милгром и Роберт Уилсон.

Лауреатов объявили 12 октября в столице Швеции Стокгольме. Об этом сообщается в Twitter премии.

Отмечается, что премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля – официальное название награды – экономистам досталась за вклад в усовершенствование аукционов.

В частности, Нобелевскую премию по экономиrе Полу Р. Милграму и Роберту Б. Уилсону присудили "за совершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

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