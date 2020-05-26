Названы креативные способы соблюдать дистанцию на карантине
В последнее время все больше стран мира выходят из длительного карантина из-за пандемии, вновь открывая для граждан доступ к посещению парков, церквей, ресторанов, парикмахерских и т. д.
При этом всем напоминают, что в общественных местах главным правилом остается социальное дистанцирование. А для того, чтобы люди его придерживались, порой придумывают необычные способы, сообщает BBC.
Так, например, в бруклинском парке Domino газон стал похожим на поле для игры в "твистер". Там на расстоянии двух метров друг от друга белой краской нарисованы круги, каждый по 2,5 метра в диаметре, где можно удобно устроиться, чтобы погреться на солнце.
Ресторан в австралийском Сиднее подошел еще более оригинально к правилам социального дистанцирования. Теперь там между клиентами за столами сидят картонные изображения людей. При этом фоном играет записанный гул разговоров, чтобы создать иллюзию массовости.
Довольно милым способом решили разделить посетителей друг от друга в ресторане Бангкока, Таиланд. Там между людьми сидят очаровательные плюшевые панды.
В техасском Хьюстоне парикмахерская установила пластиковые барьеры, которые тоже разделяют кресла с клиентами – так место стало похожим на лабиринт, где можно легко не заметить прозрачной стены.
Тогда как в одной из средних школ в Брюсселе, Бельгия, всю территорию заднего двора расчертили шестиугольниками, дабы устные не забывали о том, что нужно соблюдать дистанцию.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось наглядное видео о том, насколько важно людям соблюдать дистанцию хотя бы в 1,5 метра, чтобы предотвратить возможность заразится коронавирусом.