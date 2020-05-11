Названо имя российского посла, который привез яд для убийства мэра Праги

Российский дипломат Андрей Кончаков якобы провез в Чехию яд рицин для покушения на мэра Праги Зденека Гржиба.

Как пишет "Радіо Свобода", чешские СМИ сообщали, что Кончаков является исполняющим председателя отделения "Россотрудничества" в Праге. Данное ведомство – это государственное агентство, которое подчиняется Министерству иностранных дел РФ.

Андрей Кончаков

Чешский портал Seznam Zprávy написал, что сам Кончаков подтвердил, что перевозил груз: "Это, наверное, какая-то ошибка, я вез в чемодане дезинфекцию и конфеты". Сайт отметил, что тем самым россиянин косвенно подтвердил один из моментов из предыдущих сообщений о прибытии в Прагу человека с дипломатическим паспортом – что он мог везти рицин именно в чемодане.

В статье говорится, что Служба безопасности и информации Чехии считает Кончакова работником одной из российских спецслужб. Данную информацию чешскому издании подтвердили источники в местных спецслужбах.

В "Россотрудничестве" назвали причастность их сотрудника "бездоказательной провокацией".

"Это, конечно, в чистом виде провокация. Есть силы, которые хотят усилить эту отрицательную реакцию. Наш представитель в Чехии – молодой человек, владеет чешским языком, хорошо относится к этой стране и любит ее. Считаю, что это бездоказательная, беспочвенные провокация со стороны чешских властей в логике тех действий, которые они предпринимают в последнее время", – сказала глава ведомства Элеонора Митрофанова.

Как сообщал OBOZREVATEL, чешские СМИ писали, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл сотрудник российской спецслужбы, чтобы отравить мэра Праги.

Позже президент Чехии Милош Земан встал на сторону Кремля, опровергнув заявления о том, что Россия готовила громкое убийство чешских политиков с помощью яда.